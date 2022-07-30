Trabzonspor 4 - 0 Sivasspor Süper Kupa | Maç sonucu

Turkcell Süper Kupa finalinde Trabzonspor, Sivasspor ile karşılaştı. Trabzonspor, sahadan 4-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada sağ kanattan Visca’nın ortasında kaleci Ali Şaşal, topu kontrol etmek isterken bacaklarının arasından meşin yuvarlağı kaçırdı. Boşta kalan topu Cornelius ağlara gönderdi. 2-0

55. dakikada sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Gradel'in arka direğe ortasında kafalardan seken top sonrası Hakan Arslan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

64. dakikada Trezeguet’in ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmadan sekerken top sağ çaprazda Larsen’in önünde kaldı. Larsen’in ceza sahasına girerken yerden yaptığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

74. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kouassi, Caner ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

76. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Bakasetas, meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal’ın solundan ağlara gönderdi. 4-0

90+2. dakikada Kouassi, ceza sahası içinde Ziya Erdal ile girdiği iki mücadelede yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan VAR uyarısı ile kenara gelerek pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktada topun başına geçen Emrehan’ın vuruşunda kaleci Ali Şaşal sağına yatarak gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada sol kanattan Visca’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Vitor Hugo’nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

27. dakikada sol çaprazdan topla ilerleyen Eren Elmalı ceza sahasına girerek yaptığı yerden vuruşta kaleci Ali Şaşal topu oyun alanına çeldi. Seken topu savunma uzaklaştırdı.

37. dakikada sol taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda Cornelius ceza sahası içinde sol ayakla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

43. dakikada Gradel’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Caner Osmanpaşa’nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Jens Larsen xxx, Dorukhan Toköz xx, Vitor Hugo xx, Eren Elmalı xx, Marek Hamsik xx (Doğucan Haspolat dk. 82 ?), Bakasetas xx, Edin Visca xxx (Kouassi dk. 73 xx), Abdülkadir Ömür xx ( Emrehan Gedikli dk. 82 ?), Mahmoud Trezeguet xx (Siopis dk. 73 xx) Andreas Cornelius xxx (Djaniny dk. 58 xx)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Berat Özdemir, Yusuf Erdoğan, Denswil, Ahmetcan Kaplan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Murat Paluli x (Leke James dk. 73 x), Appindangoye x (Cofie dk. 62 xx), Uğur Çiftçi x, Ulvestad x, Erdoğan Yeşilyurt x (Goutas dk. 82 ?), Robin Yalçın x, Hakan Arslan xx, Max Gradel xx (Ziya Erdal dk. 82 ?), Yatabare x (Angielsk dk. 62 xx)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Alaaddin Okumuş, Kerem Kesgin, Özkan Yiğiter

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Cornelius (dk. 37 ve 51), Larsen (dk. 64), Bakasetas (dk. 76 pen.) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Cornelius, Emrehan Gedikli (Trabzonspor), Gradel (Sivasspor)