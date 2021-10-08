Trabzonspor sol bek için harekete geçti! Oscar Dorley'in menajeri İstanbul'a davet edildi!

Trabzonspor'da transfer harekatı şimdiden başladı. Sol bek bölgesinde aradığı verimli oyuncuyu bir türlü bulamayan Karadeniz ekibinde yöneticiler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasında sol beke takviye yapmayı planlayan bordo mavili kurmaylar, Slavia Prag forması giyen Oscar Dorley'i takıma katmayı planlıyor. Bu kapsamda oyuncunun menajeriyle görüşmelerde bulunan Trabzonspor yetkilileri, görüşmeleri ilerletmek adına menajeri İstanbul'a davet etti.

Fırtına'nın kadrosuna katacağı sol bekte aradığı en önemli özellik oyuncunun 97 ve sonrası doğumlu olması. TFF tarafından belirlenen kurallara göre kadroda bulunan 14 yabancıdan en az birinin bu şartlara uygun olması gerekiyor. Bu kapsamda genç oyuncu arayan bordo mavililer hem kurala uymayı hem de oyuncu geliştirerek satabilecek duruma getirmeyi hedefliyor.

Daha önce bu şartlara uyan Juventus'tan Pellegrini ve Valencia'dan Lato'ya teklif yapılmıştı. Ancak iki oyuncunun kulübü de bu teklifleri geri çevirmişti.

Devre arasında sadece sol bek isteyen teknik direktör Abdullah Avcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu'na bir futbolcu listesi verdi. Bu listedeki isimlerden en fazla aşama kaydedilenin ise şu an için Slavia Prag'da forma giyen Oscar Dorley olduğu ifade edildi .Oyuncunun Dmitry Vinokurov isimli menajeri ile temas kuran bordo mavili kurmaylar, menajeri milli arada İstanbul'a davet etti. Buradan çıkacak sonuca göre Slavia Prag'la görüşmeler için harekete geçilecek.

OSCAR DORLEY HAKKINDA

19 Temmuz 1998 tarihinde Liberya'da dünyaya gelen Oscar Dorley, kariyerine ülkesinin takımlarından Club Breweries'te başladı. Genç oyuncu sırasıyla Trakai, Slovan Liberec, Riteriai ve Slavia Prag formaları giydi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki sol bekin kulübü ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.