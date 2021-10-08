Trabzonspor sol bek için harekete geçti! Oscar Dorley'in menajeri İstanbul'a davet edildi!
Yeni sezonda sol bek mevkiinde birçok futbolcuyu deneyen ancak bir türlü istediği verimi alamayan Trabzonspor'da yönetim harekete geçti. Devre arasında o bölgeye takviye yapmak isteyen bordo mavililerde Oscar Dorley'in ismi ön plana çıktı.
Trabzonspor'da transfer harekatı şimdiden başladı. Sol bek bölgesinde aradığı verimli oyuncuyu bir türlü bulamayan Karadeniz ekibinde yöneticiler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Devre arasında sol beke takviye yapmayı planlayan bordo mavili kurmaylar, Slavia Prag forması giyen Oscar Dorley'i takıma katmayı planlıyor. Bu kapsamda oyuncunun menajeriyle görüşmelerde bulunan Trabzonspor yetkilileri, görüşmeleri ilerletmek adına menajeri İstanbul'a davet etti.
GENÇ OYUNCU ARIYOR
Fırtına'nın kadrosuna katacağı sol bekte aradığı en önemli özellik oyuncunun 97 ve sonrası doğumlu olması. TFF tarafından belirlenen kurallara göre kadroda bulunan 14 yabancıdan en az birinin bu şartlara uygun olması gerekiyor. Bu kapsamda genç oyuncu arayan bordo mavililer hem kurala uymayı hem de oyuncu geliştirerek satabilecek duruma getirmeyi hedefliyor.
Daha önce bu şartlara uyan Juventus'tan Pellegrini ve Valencia'dan Lato'ya teklif yapılmıştı. Ancak iki oyuncunun kulübü de bu teklifleri geri çevirmişti.