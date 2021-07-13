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Trabzonspor Sörloth'un alternatifini buldu | Gianluca Lapadula

Uzun süredir golcü transferi arayışında bulunan Trabzonspor o bölgeye kaliteli bir isim getirmeyi hedefliyor. Daha önce Koita'yı transfer eden bordo mavililer bu ismin tek başına yeterli olmayacağını düşünüyor. Birçok ismin gündeme geldiği Trabzonspor'da yeni hedef Perulu oyuncu Gianluca Lapadula oldu.

Trabzonspor Sörloth'un alternatifini buldu | Gianluca Lapadula

Transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak 4 oyuncu transferi yapmayı başaran Trabzonspor, bir süre durgun kalarak piyasa araştırması yapmayı tercih etmişti. Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren bordo mavililer Sörloth için temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Bu oyuncunun transferinin olmama ihtimaline karşı Trabzonspor yönetiminin rotayı Gianluca Lapadula'ya çevireceği belirtildi.

Trabzonspor Sörloth'un alternatifini buldu | Gianluca Lapadula

TAKIMI KÜME DÜŞTÜ

31 yaşındaki oyuncu İtalya'da Benevento takımında forma giyiyor. 31 yaşındaki Lapadula'nın takımı Seri A'da küme düştü. Takımı ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Trabzonspor Sörloth'un alternatifini buldu | Gianluca Lapadula

COPA AMERİCA'DA OYNADI

Yaz sezonunda gerçekleşen Copa America turnuvasında Peru ile 4 maça çıkan Lapadula 2 gol atma başarısı gösterdi. Takımı Benevento ile Serie A'da 37 maça çıkan oyuncu 8 gol 5 asistle oynadı.Futbolcuyla ilgilenen İngiliz takımlarının da olduğu ifade ediliyor.

Trabzonspor Sörloth'un alternatifini buldu | Gianluca Lapadula

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