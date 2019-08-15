Trabzonspor - Sparta Prag maçında 3 gol! Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag ile karşılaştı. Maç Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor.

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Sparta Prag ile karşılaştı. Trabzonspor, ilk maçta 2-0 geriye düşmesine karşın son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılmıştı. Medical Park Stadı’nda saat 20.30’da başlayan ve beIN Sports 1’den canlı yayınlanan müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Jakob Kehlet yönetti. MAÇTAN DAKİKALAR 6. dakikada Abdülkadir Ömür’ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ekuban’ın kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlak, son anda savunmaya çarparak kornere gitti. GOOOOL | 11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa’nın sağdan ortasında, ceza alanında altıpas içinde iyi yükselen Sörloth’un kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0 23. dakikada Pereira’nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür’ün kafa vuruşunda, kaleci Nita topu güçlükle çeldi. Dönen topu yakın mesafeden tekrar Abdülkadir tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak Nita’da kaldı. 45. dakikada Kanga’nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa Plavsic vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 45+3. dakikada Kanga’nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Radakovic’in yakın mesafeden yatarak vuruşunda, top yandan auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı. Sparta Prag, 77. dakikada Hlozek'in attığı golle skoru eşitledi. 1-1 90+8. dakikada Novak'ın golü ile Trabzonspor 2-1 maçı bitirdi Etiketler : Sparta Prag



