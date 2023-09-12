Trabzonspor, Süleyman Cebeci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, genç futbolcu Süleyman Cebeci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Trabzonspor, Süleyman Cebeci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, genç futbolcu Süleyman Cebeci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, 20 yaşındaki genç futbolcu Süleyman Cebeci ile 4 yıllık anlaşmaya imza attı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın katılımıyla düzenlenen imza töreninde konuşan Süleyman Cebeci, kendisine duyulan güven nedeniyle büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Burası benim yuvam. Burada büyüdüm, burada olgunlaştım. Yeni sözleşme imzalamanın mutluluğu içerisindeyim. Bana tekrar bu şansı veren başta Başkanımız Ertuğrul Doğan'a, yönetim kurulumuza ve teknik heyetimize teşekkürederim" dedi.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas ise yaptığı konuşmada, "Kulübümüz altyapısı yetiştirdiği oyuncularla her zaman adından söz ettirmiştir. Süleyman da altyapımızdan çıkan önemli bir oyuncudur. Kendisi ile kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda yeni bir sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Süleyman'a başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de kulübümüz adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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