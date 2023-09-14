Trabzonspor taraftar dernekleri, camiadan 90 dakikalık destek istedi

Trabzonspor taraftar dernekleri Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili taraftarlar 90 dakikalık destek istedi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Trabzonspor taraftar dernekleri, camiadan 90 dakikalık destek istedi

Trabzonspor taraftar dernekleri Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili taraftarlar 90 dakikalık destek istedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da taraftar dernekleri bordo-mavili camiadan 90 dakika boyunca destek istedi. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın açıklaması düzenleyen taraftar dernekleri adına konuşma yapan Bilal Pervanoğlu, "Öncelikle başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kuruluna olan desteğimiz karşısında birçok ithamla karşılaştık. Bizler Trabzonspor'umuza destek verirken süreç içerisinde en önemli şeyin sabırlı olunması gerektiğini en iyi bilen kişilerdeniz. Transferler öncesi ve sonrasında başkanımızın, aynı zamanda ekibinin her zaman yanındayız. Camiamızı da bu doğrultuda koşulsuz şartsız desteğe davet ediyoruz. Beşiktaş maçı bu sürecin başlangıcı olsun ve hep birlikte takımımıza destek verelim. Yine bir Beşiktaş maçı ve kaptanımız Uğurcan Çakır fazlasıyla gündemde. Biz her zaman olduğu gibi bugünde yarında kaptanımızın yanındayız. Yönetimimizin yapmış olduğu transferler ile Beşiktaş maçından galip ayrılarak zirveye doğru adım adım gitmek istiyoruz. Takımımıza ve hocamıza inancımız tam. Taraftara düşen görev stadı doldurmak ve 90 dakika takımımıza güç vermektir. Tüm tribünleri kuzey güney ve batıyı maç izleyici olmayı bırakıp taraftar olarak 90 dakika bizimle beraber ayakta takıma destek vermeye davet ediyoruz. Takımımızın tam desteğe ihtiyacı olduğu bu günlerde fırsatçı sosyal medya düşmanlarına hiçbir platformda izin vermeyelim. Takımımızın yanında olalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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