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Trabzonspor taraftarı Konyaspor maçına hazır! Biletler anında tükendi!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, hafta sonu oynayacağı kritik Konyaspor maçını bekliyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın biletleri ise kısa süre içerisinde tükendi.

Trabzonspor taraftarı Konyaspor maçına hazır! Biletler anında tükendi!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 24 haftada zirvede bulunan Trabzonspor, evinde oynayacağı Konyaspor karşılaşmasına kilitlenmiş durumda. İkinci sırada bulunan Konyaspor ile kritik bir müsabakaya girecek ve şampiyonluk yolunda büyük bir virajı dönecek olan bordo-mavili ekipte taraftarların biletlere olan ilgisi ise maçın önemini gözler önüne serdi. Dün satışa sunulan biletler birkaç saat içerisinde tamamen tükendi.

'BİLETİNİ DEVRET' AKTİF

Geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında yaklaşık olarak 36 bin bilet satan Trabzonspor'da stadyuma giriş yapan yaklaşık 27 bin taraftar olduğu öğrenildi. Bu maçta da aynı durumun yaşanmasını istemeyen Trabzonspor yönetimi, "biletini devret" özelliğini devreye soktu. Buna göre maça gidemeyecek taraftarlar biletini kulübe devredebilecek ve kulüp de bu biletleri yeniden satışa sunabilecek.

Trabzonspor taraftarı Konyaspor maçına hazır! Biletler anında tükendi!

İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Ligin ilk yarısında oynana Konyaspor - Trabzonspor karşılaşmasında iki ekip birbirine üstünlük sağlayamamıştı. Müsabakanın ilk dakikasında Cornelius ile golü bulan Trabzonspor, 8. dakikada Vitor Hugo'nun gördüğü kırmızı kart ile sıkıntı yaşamıştı. Endri Çekiçi'nin attığı 2 golle öne geçen Konyaspor skoru koruyamadı ve Hadziahmetiovic'in kendi kalesine attığı gol sonucu maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Trabzonspor taraftarı Konyaspor maçına hazır! Biletler anında tükendi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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