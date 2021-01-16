Trabzonspor taraftarından yönetime tepki: Transferler nerede?

Süper Lig'de geçen sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından birisi olan Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolları ayırmanın ardından düşüş yaşamış ve şampiyonluk yolunda ağır yaralar almıştı. Başakşehir'in şampiyonluğuyla tamamlanan sezonun ardından 2020-2021 sezonuna Eddie Newton ile giren bordo-mavililer, art arda gelen kötü sonuçların ardından İngiliz hoca ile yollar ayrılmış ve Abdullah Avcı ile anlaşılmıştı.

Avcı yönetiminde üst üste gelen galibiyetler ve yenilmezlik serileri, Trabzonspor'u tekrar Avrupa potasına sokmuş olsa da taraftarın yönetime, 'transfer' tepkisi dinmiyor.

Son olarak Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Antalyaspor maçında, rakibiyle 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da, taraftarlar sosyal medyadan #YönetimTransferlerNEREDE etiketi başlattı.

Bu etiket üzerinden tepkilerini dile getiren bordo-mavililer, Ahmet Ağaoğlu yönetimine, eksiklerin tamamlanması için baskı gösteriyor. Taraftarın başlattığı etikete gelen yorumlar ise şöyle:

Bordo mavili ekip, ligde 18 maç sonunda, 27 puanla, 8. sırada yer aldı.