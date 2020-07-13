Denizlispor Trabzonspor maç sonucu | Denizlispor Trabzonspor maç özeti

Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor, sahasında Trabzonspor’u ağırladı.

Caleb Ekuban'ın 14. dakikada attığı golle Trabzonspor maçı 1-0 yaptı fkat 46. dakikada Hadi Sacko'nun golüyle Denizlispor skoru 1-1 eşitliğe getirdi.

84. dakikada Estupinan'ı attığı golle Denizlispor - Trabzonspor maçı ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Son 5 haftada tek galibiyeti bulunan Trabzonspor bu kez de öne geçtiği maçta puan kaybı yaşadı. Trabzonspor, ligde üstünlük sağladığı karşılaşmanın 11'inden 3 puanla ayrılamayarak, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Ligde 62 puanla 2. sırada yer alan Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 25 puan kaybederek zirve yolunda yara aldı.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

8. dakikada Denizlispor’da Aissati uzak bir mesafeden çok sert bir vuruşla kaleye gönderdiği topu, kaleci Uğurcan son anda parmaklarının ucuyla müdahale etti.

11. dakikada Trabzonspor’da Sosa'nın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Ekuban, şık bir hareketle rakibinden sıyrıldı ancak etkili bir vuruş yapamadı.

14. dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür'ün şık ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağalara gönderdi. 0-1

29. dakikada, Denizlispor’da ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega’nın etkisiz vuruşu kaleci Uğurcan’ın ellerinde kaldı.

33. dakikada Denizlispor savunmasından seken topu önünde bulan Abdülkadir Ömür’ün sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta, kaleci Hüseyin aynı güzellikte kurtararak gole izin vermedi.

35. dakikada Trabzonspor köşe vuruşu sonrası ev sahibi ekip hızlı hücum fırsatı yakaladı. Sacko'nun taşıdığı top sonrası ceza sahasında topla buluşan Recep’in arka direğe ortaladığı topla oluşan tehlikeyi Abdülkadir Ömür önledi.

42. dakikada Denizlispor’da Sackey’in çerçeveyi bulan sert şutunda top, kaleci Uğurcan’ın kucağında kaldı.

46. dakikada Denizlispor’da Zeki Yavru'nun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Hadi Sacho, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek skora eşitlik getirdi. 1-1

73. dakikada soldan ceza sahasına giren Novak, kale sahasına sert bir orta gönderdi. Sörloth'un zor durumda yaptığı öuruşta top direkten döndü. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağa Abdülkadir Ömür'den önce savunma müdahale etti.

74. dakikada Trabzonspor’un köşe vuruşunda arka direğe seken topa Costa kafayı vurdu ancak Denizlispor savunması topu çizgide karşılayarak uzaklaştırdı.

84. dakikada, ceza sahasına soldan giren Olcay Şahan’ın pasında topla buluşan Oscar Estupinan, zor pozisyonda topu kaleci Uğurcan’ın altında filelere göndererek takımını öne geçirdi. 2-1

88. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Manuel Da Costa, kaleyi görür görmez çok sert vurdu ancak direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Yukatel Denizlispor'da kaleci Hüseyin Altıntaş ilk Süper Lig maçına çıktı.

Ligde küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesini sürdüren Yukatel Denizlispor'un teknik sorumlusu Levent Kartop, geçen hafta 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inden zorunlu 1 oyuncu değişikliği yaptı. Sakatlığı bulunan kaleci Tolgahan Acar'ın yerine kalede görev yapan 25 yaşındaki Hüseyin Altıntaş Süper Lig'de ilk kez görev aldı.

Yeşil-siyahlı ekipte daha önce Trabzonspor'da forma giyen isimlerden Zeki Yavru, Mustafa Yumlu ve Hugo Rodallega bordo-mavili ekibe rakip olurken, Olcay Şahan ve Ogenyi Onazi de yedek soyundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise 2-2 berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti. Hüseyin Türkmen, Badou Ndiaye ve cezalı Gaston Campi'nin yerine Majid Hosseini, Anthony Nwakaeme ve Manuel Da Costa forma giydi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen cezasını tamamlayan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da müsabakayı takip etti.