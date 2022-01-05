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  3. Trabzonspor transferde gözü kararttı! Çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor!

Trabzonspor transferde gözü kararttı! Çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor!

Ligde devre arasına rakiplerine puan farkı açarak lider giren Trabzonspor, transfer de de hızlı davranıyor. Bordo-mavili ekibin hedefinde ise Edin Visca ve Kaan Ayhan isimleri yer alıyor.

Trabzonspor transferde gözü kararttı! Çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor!

Bu sezon Abdullah Avcı önderliğinde kırılmadık rekor bırakmayan ve liderliğini sürdüren Trabzonspor, devre arasında yapacağı takviyelerle kupaya uzanmayı hedefliyor. Bu kapsamda Kouassi ile anlaşan ve kadrosuna katan Karadeniz temsilcisinde hedefte iki isim yer alıyor. Bordo-mavili ekip Edin Visca ve Kaan Ayhan transferlerini bitirmeyi planlıyor.

BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK

Yıllardır adı birçok kulüple anılan ancak Başakşehir'den ayrılmayan Edin Visca, bu kez Trabzonspor forması giymeye çok yakın. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz ekibi ile Başakşehir arasında prensip anlaşmasına vardığı haberleri çıkmıştı. Bugün ise iki başkan Ahmet Ağaoğlu ve Göksel Gümüşdağ'ın bir araya gelerek anlaşmayı resmiyete dökmeyi planladığı ifade edildi.

Trabzonspor transferde gözü kararttı! Çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor!

SOSYAL MEDYADAKİ BEĞENİSİ HEYECANLANDIRDI

Saat 14.30'da bir araya gelecek olan iki kulüp başkanının, saat 16.00 itibarıyla bir basın toplantısı düzenleyeceği ve Edin Visca'nın bordo-mavili takıma transferini resmen açıklayacağı öne sürüldü. Öte yandan Boşnak yıldız da sosyal medya üzerinden yapılan "Edin Visca Trabzonspor'da" haberini beğenerek transferde pürüz olmadığını duyurdu.

Trabzonspor transferde gözü kararttı! Çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor!

İKİNCİ HEDEF KAAN AYHAN

Edgar İe'nin sakatlığının ardından stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da hedefte Kaan Ayhan var. İtalyan ekibi Sassoulo'da forma giyen Milli futbolcu, takımda yeterli süreyi alamamasından dolayı mutsuz ve ayrılmayı istiyor. Bunu fırsat bilen Trabzonspor ise daha önce yaptığı iki teklifin reddedilmesine rağmen Sassoulo'nun kapısını bir kez daha çalarak bu transfere nokta koymayı hedefliyor. 

Trabzonspor transferde gözü kararttı! Çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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