Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi

Trabzonspor-Sparta Prag: 2-1

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Jakob Kehlet xxx, Lars Hummelgaard xxx, Heine Sorensen xxx (Danimarka)

TRABZONSPOR: Uğurcan xxx- Pereira xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xxx- Sosa xxx, Abdulkadir Parmak xxx (Dk.84 Doğan x), Abülkadir Ömür xxx (90+6 Yusuf), Ekuban xx, Nwakaeme xxx- Sörloth xxx (Dk.78 Mikel x)

SPARTA PRAG: Nita xx - Sacek xx, Radakovic x (Dk.67 Kozak x), Costa xx (Dk.60 Hancko x), Hanousek xx - Krejci xx, Hasek x (Dk.76 Mandjeck x) - Hlozek xxx, Kanga xx, Plavsic xxx - Tetteh xx

GOLLER: Dk.11 Sörloth, Dk. 97 Filip Novak (Trabzonspor), Dk.78 Hlozek (Sparta Prag)

SARI KARTLAR: Abdulkadir Parmak, Mikel (Trabzonspor), Krejci, Plavsic (Sparta Prag)

KIRMIZI KART: Dk.88 Plavsic (Sparta Prag)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda 2-2'nin rövanşında Medical Park Stadı'nda konuk ettiği Sparta Prag'ı 2-1 mağlup ederek Play-Off'lara katılmaya hak kazandı.

6'ncı dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak son anda savunmaya çarparak kornere gitti.

11'inci dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasına arka direkte iyi yükselen Sörloth'un kafayla vuruşunda top kaleci Nita'nın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

23'üncü dakikada Pereira'nın ortasında Abdülkadir Ömür ceza sahası sol çaprazından kafayla topu kaleye gönderdi ancak Nita son anda uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı, bir kez daha Abdülkadir Ömür önünde kalan topu kaleye gönderse de Nita yatarak yine golü önlemeyi başardı.

45+2'nci dakikada Kanga'nın ortasında savunmadan dönen topta Plavsic'in ceza sahası sağ çaprazından doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

55'inci dakikada Tetteh'in pasında ceza sahası çizgisinin gerisinde topla buluşan Kanga'nın kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

66'ncı dakikada Sörloth'un pasında sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin kaleye gönderdiği meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

68'inci dakikada Hosseini'nin pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Ekuban ceza sahası sol çaprazında topu kontrol ettikten sonra bekletmeden şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üsten dışarıya çıktı.

69'uncu dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kaleye gönderdiği meşin yuvarlak yandan auta gitti.

78'inci dakikada Kanga'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hlozek'in doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

88'inci dakikada Sparta Prag'da Plavsic Abdülkadir Ömür'e yaptığı faulle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

90'ıncı dakikada Pereira'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Nita son anda kornere çeldi.

90+1'inci dakikada Nwakaeme'nin sağ kanattan yerden pasında, altıpas içinde Ekuban'ın dokunduğu topu kaleci Nita son anda uzaklaştırmayı başardı.

90+3'üncü dakikada Pereira'nın pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Mikel'in kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Nita kornere çeldi.

90+6'ncı dakikada Mandjeck'in ceza sahası içerisinde müdahalesiyle Sosa yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+7'nci dakikada penaltıyı kullanan Nwakame'nin vuruşunda Nita köşeye giden topu çıkarmayı başardı.

90+8'inci dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın pasıyla orta sahadan aldığı topla kaleye ilerleyen Novak'ın kaleci Nita ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEDİ

Kurban Bayramı tatilini memleketi Trabzon'da geçiren A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor-Sparta Prag karşılaşmasını Medical Park Stadyumu'ndan takip etti.

MAÇ SONU KOLBASTILI KUTLAMA

Bu arada Trabzonsporlu futbolcular maç sonunda sahanın ortasında toplanarak kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı. Daha sonra taraftarlar da futbolcuları tribünlere çağırarak alkışladı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA