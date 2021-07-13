Yeni sezona Riva'da yaptığı kamp ile hazırlanmaya devam eden Trabzonspor hazırlık karşılaşmasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Kadrosuna birçok yıldız isim transfer eden bordo mavililerin Süper Lig öncesi ideal kadroyu belirlemesi için hazırlık maçları büyük önem taşıyor. Ümraniyespor ise kendini test ederek eksiklerini kapatmak ve gelecek sezon Süper Lig'e yükselen takımlardan biri olabilmek için bordo mavili takımla kozlarını paylaşmak istiyor. Peki Trabzonspor - Ümraniyespor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor yeni sezon öncesi ilk Hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ümraniyespor ile Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak mücadele, 14 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'da başlayacak. Yeni transferlerin de sahaya çıkacağı karşılaşma A Spor'dan naklen yayınlanacak.