Trabzonspor - Ümraniyespor maçı CANLI ANLATIM

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında Trabzonspor ile Ümraniyespor, yarı final biletini almak için mücadelede edecek. Trabzonspor - Ümraniyespor maçı canlı anlatımı haberimizde...

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI ANLATIM

TRABZONSPOR 0-0 ÜMRANİYESPOR

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TRABZONSPOR'UN İLK 11'LERİ

Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Hasan Batuhan, Ekuban, Abdülkadir, Amiri, Yusuf, Nwakaeme

ÜMRANİYESPOR'UN İLK 11'LERİ

Burak, Appindangye, Timur, Serkan, Recep, Uğur, Yasir, Diabang, Leandro, Tarık, Madinda.

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün tek maçı Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma A2 TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR SAHAYA BÖYLE ÇIKTI

Trabzonsporlu futbolcular, Ümraniyespor maçı öncesi ısınma çalışmalarına Turgut Uçar’ın resminin bulunduğu tişörtle çıktı... Ziraat Türkiye Kupası, Çeyrek Final Maçında Trabzonspor bugün Ümraniye Belediyespor ile karşılaşıyor. Bordo-mavililerden bu maç öncesinde anlamlı bir hareket geldi.

Trabzonsporlu futbolcular geçtiğimiz günlerde vefat eden Trabzonsporlu eski futbolcu Turgut Uçar’ın resminin çizili olduğu tişörtle sahaya çıktı. Bu tişöretle ısınma hareketlerini yapan bordo-mavili futbolcuların bu anlamlı hareketini taraftarlarda alkışlarla karşılık verdi.

Turgut Uçar, Trabzonspor’un kurucu merhum üyelerinden Ziyad Nemli’nin damadı. Aynı zamanda Uçar 1988 ve 1993 yılları arasında bordo-mavililerde forma giydi.