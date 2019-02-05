Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, konuk ettiği Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yükselecek ekibi 26 Şubat'ta oynanacak rövanş karşılaşması belirleyecek.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Ümraniyespor karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıktı. Ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçından farklı olarak ilk 11'de 5 farklı isme görev veren Karaman, sakatlıkları bulunan Uğurcan'ın yerine kalede Arda'ya, sol bekte ise Novak'ın yerine Ibanez'e şans tanıdı. Karaman ayrıca Abdulkadir Parmak, Rodallega ve Toure'yi de dinlendirirken, bu oyuncuların yerine Hosseini, Amiri ve Batuhan'ı 11'de sahaya sürdü.





ARDA İLK KEZ 11'DE

Trabzonspor'da ligde oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Uğurcan'ın sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman Ümraniyespor karşısında 18 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut'a forma şansı tanıdı. Daha önce yine bu sezon kupada Sivas Belediyespor ile oynanan karşılaşmanın 72'nci dakikasında oyuna dahil olarak A takım ile ilk maçına çıkan Arda, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte ise A takımda ilk kez 11'de forma şansı buldu.

ORTA SAHADA AMIRI SURPRİZİ

Bu arada Onazi ile Sosa'nın sakatlanmasının ardından orta sahanın göbeğinde alternatif sorunu yaşayan ve geride kalan haftalarda bu mevkide Abdulkadir Parmak ile Yusuf Yazıcı'ya görev veren teknik direktör Ünal Karaman, Ümraniyespor karşılaşmasında ise burada sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi görevlendirdi. Karaman, Abdulkadir Parmak'ı ise bu maçta kulübede oturtarak Galatasaray maçı öncesi dinlendirdi.

TURGUT UÇAR UNUTULMADI

Trabzonsporlu futbolcular, hafta içerisinde vefat eden bordo-mavili takımın eski futbolcusu Turgut Uçar'ı unutmadı. Futbolcular, karşılaşma öncesi ısınmaya, Turgut Uçar'ın fotoğrafının olduğu ve üzerinde 'seni unutmayacağız' yazılı tişörtlerle çıktı.

TRABZONSPOR 0-0 ÜMRANİYESPOR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, birçok gol fırsatından yararlanamadığı maçta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. İstanbul temsilcisi rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR



Trabzonspor maça hızlı başladı. 5. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında, kalesini terk eden Burak Öğür, Ekuban'ın önünde topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

36. dakikada sağdan rakibinden sıyrılarak ceza alanına giren Serkan Göksu'nun pasında, penaltı noktası gerisinde Madinda'nın düzgün vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

40. dakikada Ibanez'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda, top direğin az farkla yanından auta gitti.

45. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sol taraftan pasında, ceza alanı içinde Abdulkadir Parmak'ın yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Trabzonspor, 49. dakikada gole yaklaştı: Abdülkadir Ömür, Ümraniyespor savunmasının hatasından faydalıp kaleciyle karşı karşıya kalmak istedi ancak yerde kaldı.

YUSUF DİREĞE TAKILDI!

51. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı! Yusuf Yazıcı'nın mükemmel kullandığı serbest vuruş, direkten döndü.

66. dakikada Kamil Ahmet'in sağ kanattan yaptığı ortayı kaleci Burak uzaklaştırdı. Abdülkadir Parmak, dönen topa yarım vole vurdu ama kaleyi bulamadı.

MÜKEMMEL KURTARIŞ!

85. dakikada Sağ kanattan yapılan ortaya Atabey iyi vurdu ancak kaleci Arda mükemmel bir kurtarışla gole izin vermedi.

Mücadelenin kalan dakikalarında da gol olmayınca karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Bu maçın rövanşı, 26 Şubat'ta Ümraniyespor'un stadında oynanacak.

TRABZONSPOR'UN İLK 11'LERİ

Arda, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Hasan Batuhan, Ekuban, Abdülkadir, Amiri, Yusuf, Nwakaeme

ÜMRANİYESPOR'UN İLK 11'LERİ

Burak, Appindangye, Timur, Serkan, Recep, Uğur, Yasir, Diabang, Leandro, Tarık, Madinda.

TRABZONSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün tek maçı Trabzonspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma A2 TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR SAHAYA BÖYLE ÇIKTI

Trabzonsporlu futbolcular, Ümraniyespor maçı öncesi ısınma çalışmalarına Turgut Uçar’ın resminin bulunduğu tişörtle çıktı... Ziraat Türkiye Kupası, Çeyrek Final Maçında Trabzonspor bugün Ümraniye Belediyespor ile karşılaşıyor. Bordo-mavililerden bu maç öncesinde anlamlı bir hareket geldi.

Trabzonsporlu futbolcular geçtiğimiz günlerde vefat eden Trabzonsporlu eski futbolcu Turgut Uçar’ın resminin çizili olduğu tişörtle sahaya çıktı. Bu tişöretle ısınma hareketlerini yapan bordo-mavili futbolcuların bu anlamlı hareketini taraftarlarda alkışlarla karşılık verdi.

Turgut Uçar, Trabzonspor’un kurucu merhum üyelerinden Ziyad Nemli’nin damadı. Aynı zamanda Uçar 1988 ve 1993 yılları arasında bordo-mavililerde forma giydi.