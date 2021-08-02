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Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan iki Anadolu kulübümüz Trabzonspor ve Sivasspor'un rakipleri, yapılan kura çekimi sonrasında belli oldu.

Trabzonspor ve Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme maçında Petrocub'ı iki maçta da yenerek üst tura çıkan Sivasspor'un rakibi Dinamo Batumi olmuştu. Öte yandan ligi dördüncü bitirerek UEFA Konferans Ligi'ne üçüncü turdan katılmaya hak kazanan Trabzonspor ise Molde'yle eşleşmişti. Temsilcilerimizin bu rakiplerini geçmeleri halinde Play-Off turunda eşleşecekleri rakipleri belli oldu.

SİVASSPOR'UN RAKİBİ

Buna göre UEFA Konferans turunda Sivasspor'un tutu geçmesi halinde Play-Off rakibi Lokomotiv Plovdiv - Kopenhag maçının galibi olacak. 

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ

Bordo mavili ekip turu geçmesi halinde Play-Off'ta Roma ile eşleşecek.

GALATASARY'IN RAKİBİ

Öte yandan Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda karşılaşacağı ST Johnstone'a elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi'nde Vojvodina - LASK maçının galibi ile eşleşecek.

 

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