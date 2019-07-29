Trabzonspor, Vestel ile görüşmelere başladı
Trabzonspor Kulübü, Futbol A Takımı forması göğüs sponsorluğu için Vestel ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, Futbol A Takımı forması göğüs sponsorluğu için Vestel ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimde, "Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında "Forma Göğüs Sponsorluğu " konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.
DHA
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