Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)
Süper Lig'de Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. İşte maçın canlı anlatımı ve skor takibi...
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe
Yeni Malatyaspor: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh
MAÇ BAŞLADI
3.dakikada sağ kanattan Adem Büyük geldi yerden ortasını kaleci Uğurcan aldı
13.dakikada Adem Büyük ceza sahası içinde dönerek vurdu top kaleci Uğurcan'da kaldı
16.dakikada sol kanttan Nwakaeme geldi rakibini geçip vuruşunu yaptı ama top kalecide kaldı
18.dakikada Lewis Baker ceza sahası dışından vurdu şutu farklı biçimde auta gitti
GOL! 24.dakikada Trabzonspor Benik Afobe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Hüseyin aşırttı arkada direkte Afobe kafayla golü attı.