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Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'de Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. İşte maçın canlı anlatımı ve skor takibi...

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (CANLI)

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Edgar Ie, Marlon, A. Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, A. Ömür, Afobe

Yeni Malatyaspor: Herrera, Acquah, Hadebe, Ndayishimiye, Murat, Karim Hafes, Chebake, Cueva, Ahmed, Adem, Tetteh

MAÇ BAŞLADI

3.dakikada sağ kanattan Adem Büyük geldi yerden ortasını kaleci Uğurcan aldı

13.dakikada Adem Büyük ceza sahası içinde dönerek vurdu top kaleci Uğurcan'da kaldı

16.dakikada sol kanttan Nwakaeme geldi rakibini geçip vuruşunu yaptı ama top kalecide kaldı

18.dakikada Lewis Baker ceza sahası dışından vurdu şutu farklı biçimde auta gitti

GOL! 24.dakikada Trabzonspor Benik Afobe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Hüseyin aşırttı arkada direkte Afobe kafayla golü attı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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