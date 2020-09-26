Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig'e Beşiktaş yenilgisiyle başlayan, Denizlispor beraberliğiyle de kötü gidişatını sürdüren ve galibiyetle tanışamayan Trabzonspor, kendisiyle aynı durumda olan Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'in 3.haftasında konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi araştırma yapan futbolseverler Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını merak ediyor. İşte muhtemel ilk 11'ler ve iki takımda son durum...

TRABZONSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 3.haftasında Trabzonspor, 26 Eylül Cumartesi günü Medical Park Stadyumunda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Mücadelede Özgür Yankaya düdük çalacak. Yankaya'nın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İlker Takpak yapacak.

SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor maçı saat 19.00'da oynanacak. Zorlu mücadele yayıncı kuruluş Bein Medya'nın BeIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan - Pereira, Edgar, Campi, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakame, Afobe

Sakat: Trondsen, Ekuban, Kamil Ahmet

Cezalı: Yok

Yeni Malatyaspor: Herrera- Chebake, Murat, Acquah, Karim Hafes, Cueva, Youssuf, Ahmed İldiz, Adem, Umut, Fofana

Sakat: Yok

Cezalı: Yok