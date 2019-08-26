Trabzonspor Yeni Malatyaspor özet izle | Trabzonspor Yeni Malatyaspor maç özeti

İki takım Trabzonspor Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto Süper Lig - 2. Maç Günü ise dün gece ekranlardaydı.

Kullanıcılar Trabzonspor Yeni Malatyaspor özet izle diye arama yapmakta. İşte Trabzonspor Yeni Malatyaspor maç özeti...

Trabzonspor Yeni Malatyaspor özet izle

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 2-1 kazandı.

Trabzonspor Yeni Malatyaspor maç özeti

Trabzonspor, 45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Joao Pereira, 78. dakikada Yusuf Sarı'nın asisti ve Joao Pereira'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Malatyaspor'da Eren Tozlu, 89. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Abdülkadir Ömür, kariyerinin ilk kafa golünü bu maçta atmış oldu.

Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor, 26 Şubat'tan bu yana oynadığı 16 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bordo Mavililer bu süreçte 11 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Trabzonspor, bu sonuçla birlikte 2019/20 sezonundaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise ilk yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

Trabzonspor, hafta içerisinde AEK ile evinde karşılaştıktan sonra gelecek hafta sonu Fenerbahçe'ye konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

ÜNAL KARAMAN, KAZANAN 11'İ BOZMADI

Süper Lig'de sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Trabzonspor'da, teknik direktör Ünal Karaman, AEK maçının 11'inde değişikliğe gitmedi. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Yunanistan temsilcisi AEK'yi deplasmanda 3-1 yenen bordo-mavili takımda teknik direktör Karaman, Yeni Malatyaspor maçında da aynı kadroyu sahaya sürdü.

Daha önce Sparta Prag maçının ardından 1-1 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçında bazı oyuncuları dinlendiren Karaman, bu kez aynı 11'e görev verdi.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Onazi maç kadrosunda yer almadı.

"KAPALI GİŞE": TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Trabzonspor'un bu sezon sahasındaki 2. resmi müsabaka da kapalı gişe oynandı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Sparta Prag'ı 2-1 yendiği karşılaşmanın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavili taraftarlar, aynı ilgiyi Yeni Malatyaspor maçında da gösterdi.

Karşılaşmanın biletleri hemen tükenirken tribünlerin tamamı doldu.

STURRIDGE TRİBÜNDEN İZLEDİ

Trabzonspor'da bugün imza töreni düzenlenen İngiliz golcü Daniel Sturridge, Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda yer almadı.

Lisansı çıkartılan oyuncu, Yeni Malatyaspor müsabakasını tribünden izledi.

AĞAOĞLU, CEMİL USTA'NIN EŞİNİ KONUK ETTİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligde kendi sahalarında ilk karşılaşma olan Yeni Malatyaspor mücadelesini, protokol tribünden, sezona adı verilen efsanevi futbolculardan 'Dozer' lakaplı Cemil Usta'nın eşi Serpil Usta ile izledi.

EMİNE BULUT UNUTULMADI

Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları sahaya siyah pankart ile çıktı.

Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübünün, eski stada ismi verilen Hüseyin Avni Aker'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Trabzon sporuna büyük hizmetleri olan Hüseyin Avni Aker'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesi kullanıldı.

Kullanıcılar Trabzonspor Yeni Malatyaspor özet izle diye arama yapmakta. İşte Trabzonspor Yeni Malatyaspor maç özeti...

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Ekuban'ın pasında soldan kaleci Farnolle'yi geçerek son çizgiye inen Sörloth, topu gerideki Nwakaeme'nin önüne çıkardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

27. dakikada Donald'ın pasında, ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Fofana'nın karşı karşıya şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.

40. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Farnolle, topu üsten kornere gönderdi.

44. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sosa'nın soldan ortasında, arka direkte Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Pereira'nın soldan ortasında, yakın mesafede Nwakaeme, kötü bir kafa vuruşuyla topu üsten auta gönderdi.

63. dakikada Sosa'nın ortasında, ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.

70. dakikada Fofana'nın ceza alanı dışından etkili vuruşunda savunmaya çarpan top üst direkten kornere çıktı.

78. dakikada oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre sakatlanarak yerini Eren Tozlu'ya bıraktı.

79. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Pereira, kaptığı topu ceza alanındaki Yusuf Sarı'ya aktardı. Bu futbolcudan tekrar topu alan Portekizli oyuncu, yakın mesafeden yerden bir vuruşla kaleci Farnolle'nin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

82. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Pereira'nın şutunda, kaleci Farnolle'den dönen topun sonrasında Obi Mikel'in vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

89. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Erkan Kaş'ın soldan ortasında, savunmada Sosa'nın uzaklaştırmak istediği top Eren Tozlu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda Obi Mikel'e de çarpan meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 2-1.

90+3. dakikada ceza alanına giren Ekuban'ın şutunda kaleci Farnolle yatarak topu kontrol etti.