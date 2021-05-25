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  4. Trabzonspor yeni sezon forma 2021 | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? | TSclub forma satılacak mı?

Trabzonspor yeni sezon forma 2021 | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? | TSclub forma satılacak mı?

Trabzonspor forma tanıtımı yaptı. Trabzonspor Klubü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2021-2022 sezonu formalarına yer verildi. İşte Trabzonspor yeni sezon forma 2021 | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? | TSclub forma satın alınabilecek mi? İşte detaylar...

Trabzonspor'un sosyal medya hesabında forma tanıtım videosuna yer verildi. Trabzonspor Klubü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 2021-2022 sezonu formalarına yer verildi. İşte Trabzonspor yeni sezon forma 2021 | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? | TSclub forma satılacak mı? İşte ayrıntılar...

TRABZONSPOR YENİ SEZON FORMA 2021

Trabzonspor'un yeni sezon formalarını yaptığı paylaşım ile beğenilere sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün Twitter hesabında yapılan paylaşım ile yeni sezonda giyilecek formalar bir tanım filmi ile gösterildi.

Trabzonspor Kulübü'nün paylaşımında "Fırtına 2021-2022 sezonu formalarıyla sahada" ifadesine yer verildi.

Trabzonspor yeni sezon forma 2021 | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? | TSclub forma satılacak mı?

TRABZONSPOR YENİ SEZON FORMALARI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trabzonspor'un sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Çubuklu forma, açık mavi forma, ve yöresel telkari işlemeli koyu lacivert formaya yer verildi. Formalar Haziran ayının 3. haftası satışa sunulacak.

Trabzonspor yeni sezon forma 2021 | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? | TSclub forma satılacak mı?

TSCLUB FORMA SATILACAK MI?

Trabzonspor'un yeni sezon formaları Haziran'ın 3 . haftası itibariyle TS Club ve online mağazan satın alınabilecek.

Trabzonspor yeni sezon forma 2021 | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? | TSclub forma satılacak mı?

Trabzonspor Kulübü'nün paylaşımında yeni sezon formalar ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Fırtına 2021-2022 sezonu formalarıyla sahada

Efsane çubuklu formamız, rengini denizden alan açık mavi formamız ve yöresel telkâri işlemeli koyu lacivert formamız Haziranın üçüncü haftası tüm TS CLUB’larda ve online mağazada! "

Trabzonspor yeni sezon forma 2021 | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? | TSclub forma satılacak mı?

Trabzonspor yeni sezon forma 2021 | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? | TSclub forma satılacak mı?

TRABZONSPOR ÇUBUKLU FORMA

Trabzonspor yeni sezon forma 2021 | Trabzonspor yeni sezon formaları ne zaman satışa çıkacak? | TSclub forma satılacak mı?

TRABZONSPOR 2021-2022 SEZONU FORMALARINI TANITTI

Berkem Temizel
Gece Editörü
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