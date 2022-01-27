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  3. Trabzonspor yeni transferleri resmen duyurdu! Detaylar belli oldu!

Trabzonspor yeni transferleri resmen duyurdu! Detaylar belli oldu!

Trabzonspor, Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 3 oyuncu için KAP açıklamasını yaptı. Yapılan açıklama sonrası transfer detayları da belli oldu.

Trabzonspor yeni transferleri resmen duyurdu! Detaylar belli oldu!

Ligin yanı sıra transfer sezonunda da hızlı davranan Trabzonspor, yabancı transferlerinin ardından yerli transferine de odaklanmış ve Bursaspor'dan genç futbolcularla anlaşma sağlamıştı.

Bordo-mavili ekip KAP'a bildirim yaparak transferi resmiyete döktü. Oyucuların transfer dönemi de belli oldu.

KEREM ŞEN TRANSFERİ

Profesyonel futbolcu Kerem Şen ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Trabzonspor yeni transferleri resmen duyurdu! Detaylar belli oldu!

TAHA ALTIKARDEŞ TRANSFERİ

"Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir."

Trabzonspor yeni transferleri resmen duyurdu! Detaylar belli oldu!

BATUHAN KÖR TRANSFERİ

"Profesyonel futbolcu Batuhan Kör ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021/22 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.500.000.-TL, 2022/23 futbol sezonu için 3.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlarda bir önceki sezon aldığı ücrete (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur."

Trabzonspor yeni transferleri resmen duyurdu! Detaylar belli oldu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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