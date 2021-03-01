Son dakika | Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı2020-YÖKDİL/2 soru ve cevapları yayımlandıABD'de burnuna piercing taktıran bir kadın ölümden döndü!İstanbul'da tadilat için eve giden usta ev sahibine cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?Eski Barcelona Başkanı Josep Bartomeu gözaltına alındı! BarcaGate nedir?SON DAKİKA! Kabine toplandı: Vatandaşların gözü kulağı Beştepe'de!9 yaşındaki kız çocuğu "şeytan çıkarma" ayininde öldürüldüAcılı çiğ köfte yüzünden müşteriden dayak yiyen iş yeri çalışanı şikayetçi oldu! İşte açıklamalarıKemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'ndan evlat nöbetindeki ailelere destekGelinim Mutfakta Saniye Kuşçu ve kayınvalidesi Nurşen kimdir, kaç yaşında, nereli?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Trabzonspor yerel basını, Fenerbahçe maçındaki hakemleri yerden yere vurdu

Trabzonspor yerel basını, Fenerbahçe maçındaki hakemleri yerden yere vurdu

Trabzonspor'un evinde 1-0 kaybettiği Fenerbahçe maçının ardından Trabzon yerel basını hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi.

Trabzonspor yerel basını, Fenerbahçe maçındaki hakemleri yerden yere vurdu

Süper Lig'in 27.haftası'da Trabzonspor dün konuk ettiği Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas'ın attığı golle 1-0 yenildi ve şampiyonluk yarışında önemli bir maçtan puansız ayrıldı. Fenerbahçe ise lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi, Beşiktaş ile puanlarını eşitledi. Maçın ardından ise Bakasetas ile Valencia arasında ceza sahası içerisindeki penaltı pozisyonu tartışma konusu oldu. Trabzonspor tarafı penaltı kararı çıkmamasına isyan etti. Eski hakemler ve çok sayıda futbol yorumcusu da pozisyonda penaltı verilesi gerektiğini ifade etti.

Trabzonspor yerel basını da pozisyona penaltı verilmemesine tepki gösterdi. 

Trabzon yerel basınından  Ekspres Spor, "Fenerbahçe'yi kurtarma maçında malum kararlar!",  Son nokta, "Karanlık tipler çaldı götürdü." , Günebakış ise "Hırsız var." başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Trabzonspor yerel basınından hakem isyanı! Kararları eleştirdilerTrabzonspor yerel basınından hakem isyanı! Kararları eleştirdilerTrabzonspor yerel basınından hakem isyanı! Kararları eleştirdiler

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
1
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT