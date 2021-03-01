Trabzonspor yerel basını, Fenerbahçe maçındaki hakemleri yerden yere vurdu

Süper Lig'in 27.haftası'da Trabzonspor dün konuk ettiği Fenerbahçe'ye Dimitris Pelkas'ın attığı golle 1-0 yenildi ve şampiyonluk yarışında önemli bir maçtan puansız ayrıldı. Fenerbahçe ise lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi, Beşiktaş ile puanlarını eşitledi. Maçın ardından ise Bakasetas ile Valencia arasında ceza sahası içerisindeki penaltı pozisyonu tartışma konusu oldu. Trabzonspor tarafı penaltı kararı çıkmamasına isyan etti. Eski hakemler ve çok sayıda futbol yorumcusu da pozisyonda penaltı verilesi gerektiğini ifade etti.

Trabzonspor yerel basını da pozisyona penaltı verilmemesine tepki gösterdi.

Trabzon yerel basınından Ekspres Spor, "Fenerbahçe'yi kurtarma maçında malum kararlar!", Son nokta, "Karanlık tipler çaldı götürdü." , Günebakış ise "Hırsız var." başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.