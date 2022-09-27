Trabzonspor yönetimi Abdulkadir Ömür için harekete geçti! Yeni sözleşme, zamlı maaş geliyor

Sabah'ın haberine göre bordo mavili yönetim geçtiğimiz sezon kontratını 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti 9 milyon TL'ye yükseltilen Abdulkadir'in kontratının 2026 yılına uzatılması, maaşının ise 20 milyon TL'ye çıkarılacağı belirtildi.