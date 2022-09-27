Trabzonspor yönetimi Abdulkadir Ömür için harekete geçti! Yeni sözleşme, zamlı maaş geliyor

Trabzonspor yönetimi Abdulkadir Ömür'ün kontratını uzatarak genç futbolcunun maaşına zam yapmaya hazırlanıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Trabzonspor yönetimi Abdulkadir Ömür için harekete geçti! Yeni sözleşme, zamlı maaş geliyor 1

Yeni sezonda da şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kontratını uzatmıştı.

Trabzonspor yönetimi Abdulkadir Ömür için harekete geçti! Yeni sözleşme, zamlı maaş geliyor 2

Bu kapsamda iç transferde de adımlar atan bordo mavili ekip Uğurcan, Djaniny, Muhammet Taha Tepe ve Serkan Asan ile sözleşme yenilemişti.

Trabzonspor yönetimi Abdulkadir Ömür için harekete geçti! Yeni sözleşme, zamlı maaş geliyor 3

Bordo mavili ekip bu kez de yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür'ün kontratında iyileştirme yaparak kontratını uzatmayı hedefliyor.

Trabzonspor yönetimi Abdulkadir Ömür için harekete geçti! Yeni sözleşme, zamlı maaş geliyor 4

Sabah'ın haberine göre bordo mavili yönetim geçtiğimiz sezon kontratını 2024 yılına kadar uzatan ve yıllık ücreti 9 milyon TL'ye yükseltilen Abdulkadir'in kontratının 2026 yılına uzatılması, maaşının ise 20 milyon TL'ye çıkarılacağı belirtildi.

Trabzonspor yönetimi Abdulkadir Ömür için harekete geçti! Yeni sözleşme, zamlı maaş geliyor 5

Transfermarkt verilerine göre bonservis bedeli 10.5 milyon Euro olan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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