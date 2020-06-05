Trabzonspor yönetimi toplantı gerçekleştirdi

Bugün, Trabzonspor Yönetim Kurulu, Akyazı Stadyumu’nda video konferans yöntemiyle çevrimiçi toplantı yaptı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon’da bulunan yönetim kurulu üyelerinin stadyumdan katıldığı toplantıya Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve şehir dışında bulunan diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TOPLANTIDA GÜNDEME İLİŞKİN KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri toplantıda gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.