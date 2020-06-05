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Trabzonspor yönetimi toplantı gerçekleştirdi

Trabzonspor Yönetim Kurulu bugün Akyazı Stadyumu’nda çevrimiçi olarak bir toplantı yaptı.

Trabzonspor yönetimi toplantı gerçekleştirdi

Bugün, Trabzonspor Yönetim Kurulu, Akyazı Stadyumu’nda video konferans yöntemiyle çevrimiçi toplantı yaptı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Trabzon’da bulunan yönetim kurulu üyelerinin stadyumdan katıldığı toplantıya Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve şehir dışında bulunan diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Trabzonspor yönetimi toplantı gerçekleştirdi

TOPLANTIDA GÜNDEME İLİŞKİN KONULAR DEĞERLENDİRİLDİ

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri toplantıda gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Trabzonspor yönetimi toplantı gerçekleştirdi

Trabzonspor yönetimi toplantı gerçekleştirdi

 

Berkem Temizel
Gece Editörü


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