Trabzonspor, Yunan yıldızı Bakasetas'ın transferini resmen açıkladı!

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın alınmasını ısrarla istediği Bakasetas ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildiren Trabzonspor Kulübü transfere ilişkin detayları açıkladı. Yunan orta saha ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Yunan orta sahanın transferi için Aytemiz Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay ödenecek. Bakasetas ile 3,5 yıllık sözleşme ile yıllık 1,25 milyon euro ücret kazanacak. Bakasetas bu sezonun geri kalanı için ise 600 bin euro ücret alacak.

ANASTASİOS BAKASETAS KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Anastasios Bakasetas 28 Haziran 1993 tarihinde Yunanistan'ın Korint şehrinde dünyaya gelmiştir. 1.81 cm boyunda olan 27 yaşındaki futbolcu, futbola Asteras Tripolis'te başladı ve burada profesyonel oldu.

Anastasios Bakasetas hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Anastasios Bakasetas kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

TRABZONSPOR'DAN KAP AÇIKLAMASI

Açıklamada, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, iki taksit halinde toplam 3 milyon avro ödeneceği vurgulanarak, "Alanyaspor Kulübüne ayrıca, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Bakasetas ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anlaşmaya göre oyuncuya, 2020/2021 futbol sezonu için 600 bin avro garanti ücret, 2021/2022 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret, 2022/2023 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret, 2023/2024 futbol sezonu için 1 milyon 250 bin avro garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun, kulübümüzle olan sözleşmesi devam ederken 12 milyon avro karşılığında serbest kalma hakkı bulunmaktadır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 5'i ödenecektir."