Trabzonspor, Yusuf Sarı’yı KAP’a bildirdi
Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na...
Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu Yusuf Sarı'nın transferi konusunda Olympique Marsilya ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Fransa'nın Olympique De Marseille Kulübünün Profesyonel Futbolcusu Yusuf Sarı'nın, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur."
Kaynak: İHA
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