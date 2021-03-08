Trabzonspor zirve aşkına, Alanyaspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel ilk 11'ler...
Süper Lig'in 29.haftasında Trabzonspor evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Bordo mavili ekip maçı kazanarak Fenerbahçe ve Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmayı amaçlıyor. Konuk Alanyaspor ise rakibini yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor. İşte Trabzonspor- Alanyaspor maçına ilişkin son bilgiler ve muhtemel ilk 11'ler...
Süper Lig'de 29.hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla son bulacak. Bu kapsamda Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan maçta Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği maçta Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi Erkan Özdamar olacak, maçın VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak.
Trabzonspor bu maç öncesi ligde topladığı 51 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Konuk takım ise topladığı 43 puanla ligde 6.sırada yer alıyor. Öte yandan konuk ekibin son 4 maçından 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılmasının ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın koltuğu sallanmaya başladı.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçta Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığı bulunan Djaniny'de maç kadrosundan çıkartıldı.
ALANYASPOR'DA EKSİKLER
Alanyaspor'da ise İngiliz stoper Steven Caulker sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
TRAZONSPOR- ALANYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Afobe.
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Ceyhun, Kadzior, Davidson, Bareiro.