Trabzonspor zirve aşkına, Alanyaspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'de 29.hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla son bulacak. Bu kapsamda Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan maçta Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği maçta Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi Erkan Özdamar olacak, maçın VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

Trabzonspor bu maç öncesi ligde topladığı 51 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Konuk takım ise topladığı 43 puanla ligde 6.sırada yer alıyor. Öte yandan konuk ekibin son 4 maçından 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılmasının ardından Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın koltuğu sallanmaya başladı.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'la yapacağı maçta Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan sakatlığı bulunan Djaniny'de maç kadrosundan çıkartıldı.

ALANYASPOR'DA EKSİKLER

Alanyaspor'da ise İngiliz stoper Steven Caulker sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

TRAZONSPOR- ALANYASPOR MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Afobe.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Ceyhun, Kadzior, Davidson, Bareiro.