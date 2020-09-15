Trabzonspor'a 3 transfer! Wahbi Khazri, Salcedo ve Gregore...

Süper Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapamayan Trabzonspor, Beşiktaş maçında gösterdiği kötü performansla, birçok soru işaretini ortaya çıkardı. Takımdaki Sörloth krizi, savunmadaki eksiklikler gibi kadro yapısındaki başlıca sorunlar, bordo-mavilileri, yeni transfer çalışmalarına hız vermeye itti.

Sörloth'un artık takımdan ayrılacağı neredeyse kesinleşmişken yerine bir isim Trabzonspor, St.Etienne'in Tunuslu yıldızı Wahbi Khazri için girişimlere başladı. Daha öncede görüşülen Khazri, Türkiye'ye gelme fikrine sıcak bakmamıştı. Ancak yönetimin bu transfer ısrarcı olarak yeni bir teklif sunması bekleniyor.

STOPER TRANSFERİ GELECEK

Vitor Hugo transferinde Palmeiras kulübü ile anlaşamayan bordo-mavililer, Meksikalı Carlos Salcedo'ya yöneldi. Meksika'nın Tigres takımında forma giyen 26 yaşındaki stoperin de Trabzonspor'a sıcak bakması nedeniyle kulübüyle yapılan görüşmelerin olumlu seyrettiği kaydedildi.

SAMBACI PAZARLIĞI

Trondsen'in sakatlığı ile orta sahada eksilen Trabzonspor, Flavio'nun Bahia'dan takım arkadaşı Gregore de Magalhaes da Silva için kolları sıvadı. Transfermarkt verilerine göre değeri 800 bin Euro olan Brezilyalı 6 numara için Bahia'nın daha yüksek bir fiyat istediği belirtildi. Bunun üzerine bordo mavili yönetim durumu değerlendirme kararı alırken, oyuncunun çok beğenildiği ve alınması için çaba sarf edileceği ifade edildi.