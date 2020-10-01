Trabzonspor'a Belçikalı forvet: Landry Dimata

Sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, eksik bölgelerine takviye yapmayı sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, Benik Afobe'nin ardından santrfor için Anderlecht forması giyen Landry Dimata ile ilgileniyor. Belçika basını, 23 yaşındaki forvetin Trabzonspor'a yakın olduğunu yazdı.

Bu sezon Sörloth'un ardından forvet bölgesinde büyük sıkıntı yaşayan Trabzonspor, bu bölgeye yaptığı Benik Afobe transferini yapmıştı. Landry Dimata ile ilgilenen bordo-mavililer, oyuncuyu 3 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ile transfer etmek istiyor.

Transferin gerçekleşmesi için beklenen ise Dimata'nın son kararı. Oyuncuyu ikna etmeye çalışan Trabzonspor, kısa sürede transferi bitirmek istiyor.

Landry Dimata kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Geçen sezon Wolfsburg’dan Anderlecht’e 5 milyon Euro’ya giden Dimata, yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonu kaçırdı. 1.85 boyundaki ve 23 yaşındaki yıldız, bu sezon ise ligde 6 maça çıkarken, 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Sakatlığını tamamen atlatan ve kamp dönemi de geçiren Kongo asıllı Belçikalı futbolcu ile temaslar sürüyor.

Trabzonspor, maddi konularda Dimata ve menajeriyle uzlaşmaya varırsa, bu transfer kısa zamanda sonuçlanacak. Böylelikle Leipzig’e satılan Sörloth’un boşluğu iki forvetle (Afobe-Dimata) doldurulmuş olacak.