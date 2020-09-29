Trabzonspor'a Chelsea'den bir transfer daha: Jake Clarke-Salter

Geçtiğimiz sezon savunmada büyük sorunlar yaşayan Trabzonspor, bu sezon aynı sıkıntıları çekmek istemiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, Jake Clarke-Salter ile ilgileniyor. Trabzonspor, Chelsea'nin U23 takımında forma giyen İngiliz Jake Clarke-Salter'ı transfer etmek istiyor.

Genç stoperle Trabzonspor'un yanı sıra Club Brugge de ilgileniyor. Clarke-Salter, daha önce Championship ekibi Birmingham'ın formasını giydi.

Chelsea taraftarları ise hangi takıma gitmesi gerektiği konusunda ikiye bölündü. Bir kısım taraftar, Clarke-Salter'ın Club Brugge'e giderek daha çok deneyim kazanabileceğini söylüyor.

Bir grup taraftar da bu sezon Chelsea'den Trabzonspor'a kiralık olarak gelen Baker'ın yanına gitmesi gerektiğini düşünüyor.

JAKE CLARKE-SALTER KİMDİR?

22 Eylül 1997 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Jake Clarke-Salter, 23 yaşında. Genç oyuncu, sağ ve sol stoperde görev yapıyor. Chelsea'nin alt yaş takımlarında forma giyen Clarke-Salter, birçok farklı kulüpte de kiralık olarak forma giydi.