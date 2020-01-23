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Trabzonspor'a Denizli'de şok!

Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçında sahasında Trabzonspor'u ağırladı. 14. dakikada Estupinan'ın, 23. dakikada ise Recep Niyaz'ın attığı goller sonucunda maç, Denizlispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Trabzonspor'a Denizli'de şok!

Trabzonspor, son 16 turunun kapanış gününde 2-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Denizlispor deplasmanına konuk oldu. Denizlispor sahasından, 14. dakikada Estupinan'ın, 23. dakikada ise Recep Niyaz'ın attığı goller sonucunda 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Denizlispor Trabzonspor maç sonucu | Denizlispor Trabzonspor maç özeti

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan'ın şık vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-0

22. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında ön direkte Recep Niyaz kafayla topu filelere gönderdi. 2-0

27. dakikada Novak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

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