Denizlispor Trabzonspor maç sonucu | Denizlispor Trabzonspor maç özeti

Trabzonspor'a Denizli'de şok!
Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçında sahasında Trabzonspor'u ağırladı. 14. dakikada Estupinan'ın, 23. dakikada ise Recep Niyaz'ın attığı goller sonucunda maç, Denizlispor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Trabzonspor, son 16 turunun kapanış gününde 2-0 kazandığı mücadelenin rövanşında Denizlispor deplasmanına konuk oldu. Denizlispor sahasından, 14. dakikada Estupinan'ın, 23. dakikada ise Recep Niyaz'ın attığı goller sonucunda 2-0 galibiyetle ayrıldı.
DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Nwakaeme'nin hatalı pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Estupinan'ın şık vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu. 1-0
22. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında ön direkte Recep Niyaz kafayla topu filelere gönderdi. 2-0
27. dakikada Novak'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunu kaleci Tolgahan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
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