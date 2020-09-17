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  3. Trabzonspor'a İngiliz orta saha: Lewis Baker

Trabzonspor'a İngiliz orta saha: Lewis Baker

Süper Lig'e iyi bir giriş yapamayan Trabzonspor, eksik bölgeleri için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Basında yer alan haberlere göre, bordo-mavililer, İngiliz orta saha Lewis Baker'ı kadrosuna kattı.

Trabzonspor'a İngiliz orta saha: Lewis Baker

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonluk favorilerinden görülen ancak son haftalarda kaybettiği puanlarla kupayı Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, yeni sezona da iyi bir giriş yapamadı. Sezonun ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşan bordo-mavililer, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Yeni teknik direktör Eddie Newton ile transferde eksik bölgelerini kapatmaya çalışan Karadeniz ekibinin Lewis Baker ile anlaşma sağladığı söylendi. 

Trabzonspor'a İngiliz orta saha: Lewis Baker

Satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılan İngiliz orta saha, geçtiğimiz sezonu Fortuna Düsseldorf'da geçirmişti. Yıldız futbolcunun bugün Türkiye'ye gelerek Trabzon'a geçmesi bekleniyor. 

LEWİS BAKER KİMDİR?

25 Nisan 1995 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Lewis Baker, futbol kariyerine 2011 yılında Chelsea altyapısında başladı. kariyeri boyunca Sheffield Wednesday, Vitesse, Middlesbrough, Leeds, Reading ve Fortuna Düsseldorf gibi takımlara kiralanan Baker, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, 1.82 boyunda. Baker'ın 2022 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. İngiltere U21 Milli Takımı'nda 17 kez forma giyen 25 yaşındaki genç futbolcu, 8 gol kaydetti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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