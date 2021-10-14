Trabzonspor'a kötü haber! Merak Hamsik, Fenerbahçe maçında yok!

Süper Lig'in 9. haftasında liderliği almak istediği Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak olan bordo mavililere maç öncesi üzücü bir haber geldi. Slovakya'nın Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmanın 41. dakikasında kullandığı köşe vuruşu sonrası sakatlanan ve oyundan çıkan Hamsik'in durumu merak ediliyordu. Fenerbahçe'ye karşı oynanacak bu önemli karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği merak edilen deneyimli orta saha ile ilgili kötü haber geldi. Oyuncunun Fenerbahçe maçında riske edilmeyeceği ifade edildi.

RİSKE EDİLMEYECEK

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Slovakya’nın Hırvatistan'a karşı oynadığı maçta sakatlanan ve bordo mavili ekibin çekilecek MR sonrasında detaylı bilgi vereceğini açıkladığı Marek Hamsik'in durumu belli oldu. Trabzon'a dönen yıldız orta sahanın MR'ı çekildi. Bordo mavili ekip tarafından yapılan ilk kontrollerin ardından, deneyimli oyuncunun Fenerbahçe maçında riske edilmeyeceği açıklandı.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU

Trabzonspor'da bu sezon etkili bir performans sergileyen Marek Hamsik, etkili performansıyla takımın bel kemiği haline geldi. Takımın oynadığı tüm maçlarda sahaya çıkan deneyimli oyuncu, oynadığı maçlarda en çok koşan oyunculardan biri oldu. Bu sezon ligde oynadığı 8 maçın tamamında forma giyen 34 yaşındaki Hamsik, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.