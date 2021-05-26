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Trabzonspor'a menajerlerden sürpriz transfer önerisi: Marek Hamsik!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a Göteborg takımın yıldız oyuncusu Marek Hamsik'in önerildiği ifade edildi. Oyuncunun transferine ilişkin kararı Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın vereceği

Trabzonspor'a menajerlerden sürpriz transfer önerisi: Marek Hamsik!

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek ve şampiyon olmak isteyen Trabzonspor, transferde attığı adımlarla adından söz ettirmeyi başardı. Roma'dan Bruno Peres, Parma'dan ise Gervinho'yu kadrosuna katan bordo- mavili ekibe menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi. Sabah'ta yer alan habere göre Napoli'nin efsaneleri arasında yer alan Göteborg forması giyen 33 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Marek Hamsik önerildi. 

SON KARARI ABDULLAH AVCI VERECEK

Slovak oyuncunun menajerleri Trabzonspor'un ödeyebileceği rakamı bordo mavili takımın kendilerine bildirmesini isterken yıldız oyuncunun transfer edilmesine ilişkin kararı Teknik Direktör Abdullah Avcı verecek.

Yıldız futbolcu Göteborg formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol attı. 

Trabzonspor'a menajerlerden sürpriz transfer önerisi: Marek Hamsik!

Tayfun Altuntaş
Editör
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