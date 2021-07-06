Trabzonspor'a teklif | Hüseyin Türkmen Yunanistan yolcusu

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor'un genç oyuncusuna teklif geldi. Bordo mavili takımda forma giyen 23 yaşındaki Hüseyin Türkmen Yunan takımı Aris'in kancasına takıldı. Fenerbahçe'den Lemos'u da istediği öğrenilen Aris'in Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'i de alarak bu iki oyuncuyu savunmasına monta etmek istediği öğrenildi.

2023 YILINA KADAR KONTRATI VAR

23 yaşındaki genç oyuncu Trabzonspor'un alt yapısından A takıma çıkarılmıştı. Daha önce birçok genç oyuncuyu Avrupa piyasasına kazandıran Trabzonspor'un bu transferden bonservis ücreti kazanamyı beklediği belirtildi.

Öte yandan Aris'in Hüseyin Türkmen'e önceden 1.5 milyon euroluk bir teklif geldiği ancak bordo mavili kulübün bu teklifi kabul etmediği bildirildi. Bu transferden vazgeçmeyen Yunan ekibi bordo mavili kulübün kapısını tekrar çalarak 1.9 milyon euroluk bir teklif sundu. Yabancı sınırlamasının geldiği Süper Lig'de elinde Türk oyunu alternatifi bulundurmak isteyen Trabzonspor'un bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise şimdilik bilinmiyor.