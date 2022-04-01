Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Trabzonspor–Beşiktaş maçını izlemek isteyenler için Trabzonspor–Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş - Trabzonspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

TRABZONSPOR–BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş maçı 3 Nisan 2022 Pazar günü Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başladı.

Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Ekrem Kan yapacak.

TRABZONSPOR–BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

TRABZONSPOR İLK 11

1. UĞURCAN ÇAKIR

4. HÜSEYİN TÜRKMEN

6. EMMANOUIL SIOPIS

8. DORUKHAN TOKÖZ

9. ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME

10. ABDÜLKADİR ÖMÜR

11. ANASTASIOS BAKASETAS

18. EDIN VISCA

21. JORGE DJANINY TAVARES SEMEDO

24. STEFANO WILFRED DENSWIL

72. TYMOTEUSZ PUCHACZ

BEŞİKTAŞ İLK 11

30. ERSİN DESTANOĞLU

2. VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER

3. RIDVAN YILMAZ

4. FRANCISCO JAVIER MONTERO RUBIO

5. JOSEF DE SOUZA DIAS

9. MICHY BATSHUAYI ATUNGA

12. CAN BOZDOĞAN

18. RACHID GHEZZAL

23. WELINTON SOUZA SILVA

24. DOMAGOJ VIDA

90. ALEX TEIXEIRA SANTOS