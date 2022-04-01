Trabzonspor–Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş - Trabzonspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Trabzonspor–Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş - Trabzonspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Trabzonspor–Beşiktaş maçını izlemek isteyenler için Trabzonspor–Beşiktaş maçı canlı izle | Beşiktaş - Trabzonspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...
TRABZONSPOR–BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş maçı 3 Nisan 2022 Pazar günü Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başladı.
Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Ekrem Kan yapacak.
TRABZONSPOR–BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
TRABZONSPOR İLK 11
1. UĞURCAN ÇAKIR
4. HÜSEYİN TÜRKMEN
6. EMMANOUIL SIOPIS
8. DORUKHAN TOKÖZ
9. ANTHONY NNADUZOR NWAKAEME
10. ABDÜLKADİR ÖMÜR
11. ANASTASIOS BAKASETAS
18. EDIN VISCA
21. JORGE DJANINY TAVARES SEMEDO
24. STEFANO WILFRED DENSWIL
72. TYMOTEUSZ PUCHACZ
BEŞİKTAŞ İLK 11
30. ERSİN DESTANOĞLU
2. VALENTIN ANDRE HENRI ROSIER
3. RIDVAN YILMAZ
4. FRANCISCO JAVIER MONTERO RUBIO
5. JOSEF DE SOUZA DIAS
9. MICHY BATSHUAYI ATUNGA
12. CAN BOZDOĞAN
18. RACHID GHEZZAL
23. WELINTON SOUZA SILVA
24. DOMAGOJ VIDA
90. ALEX TEIXEIRA SANTOS