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Trabzonspor–Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor–Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor–Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda  Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Trabzonspor–Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar... 

SPOR TOTO SÜPER LİG: TRABZONSPOR– BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasındaki Trabzonspor - Beşiktaş maçı  3 Nisan 2022 Pazar günü Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. 

Maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Ekrem Kan yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1  kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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