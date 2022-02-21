Trabzonspor'da 5 futbolcu korkuttu ancak sorunsuz geçti!

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan haftalarda rakiplerine fark atarak liderliğini perçinleyen Trabzonspor, ligin 26. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıktı. Bordo-mavili ekipte kart sınırında bulunan 5 futbolcu için tedirgin bekleyiş sürerken camia adına korkulan olmadı ve oyuncular haftayı ceza almadan kapattı. Bu doğrultuda 3'er sarı kartı bulunan Bakasetas, Siopis, Djaniniy, Bruno Peres ve Uğurcan Çakır bir sonraki mücadelede forma giyebilecek.

ALANYASPOR'A FARKLI TARİFE

Alanyaspor'a karşı bıraktığı puanlarla dikkat çeken Trabzonspor şampiyonluk yolunda bu kez hata yapmadı. Deplasmanda oynadığı futbolla alkış toplayan bordo-mavililer rakibini 4-0'lık net skorla geçti. Gollerin tamamı ilk yarıda gelirken skor tabelasına adını yazdıran isimler Nwakaeme (2), Cornelius ve Dorukhan Toköz oldu.

UĞURCAN ÇAKIR KORKUTTU

Karadeniz ekibinde performansını bu sezon zirveye çıkaran ve takımının başarısında önemli pay sahibi olan kaptan Uğurcan Çakır sakatlığıyla herkesi korkuttu. Kalesine gelen 1'i penaltı olmak üzere 4 şutu çıkararak başarılı bir istatistiğe imza atarak Alanyaspor'a geçit vermeyen Uğurcan Çakır, ikinci yarıda yaşadığı sakatlık sonrası yerini Erce Kardeşler'e bıraktı. Ayağına buz tedavisi yapılan Uğurcan'ın durumunun ciddi olmadığı ifade edildi.