Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu

TRABZON (AA) - Almanya'da geçirdiği menisküs ameliyatının ardından rehabilitasyon sürecinin büyük bölümünü tamamlayan Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür'ün mart ayında sahalara dönmesinin beklendiği bildirildi.

Trabzonspor Kulübünün eski doktorlarından Ufuk Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'da Abdülkadir Ömür'ün ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin büyük bir kısmının başarılı şekilde bitirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık iki ay boyunca uyguladığımız ve beslenmesini de içeren kişiye özel rehabilitasyon programının her kısmını üstün istek ve azimle tamamlayan sporcumuz ileri derecede fiziki gelişim göstermiş genel kas yapısı sakatlık öncesi seviyesini dahi aşmıştır. Rehabilitasyon sürecinin 3-4 haftalık son kısmını kendi kulüp sağlık ekibiyle sahada geçirmek üzere bugün yanımızdan ayrılan sporcumuzun mart başı itibarıyla müsabakalara dönmesini beklemekteyiz. Şahsıma ve ekibime gösterdiği güven sebebiyle Abdülkadir kardeşime teşekkür eder üstün başarılar dilerim."

Kaynak: AA