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  4. Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak neden kadroda yok? Kadro dışı kaldı ?

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak neden kadroda yok? Kadro dışı kaldı ?

Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak'ın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Bunun üzerine Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak neden kadroda yok? Kadro dışı kaldı ? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak neden kadroda yok? Kadro dışı kaldı ?

Trabzonspor Kulübü'nden Abdülkadir Parmak hakkında açıklama yapıldı ve futbolcunun son durumu duyuruldu. Yıldız oyuncu süresiz kadro dışı bırakıldı. Trabzonsporlu ve diğer takımları tutan futbolseverler Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak neden kadroda yok? Kadro dışı kaldı ? sorularının cevaplarını  internet arama motorlarında araştırıyorlar.

TRABZONSPOR'DA ABDÜLKADİR PARMAK NEDEN KADRODA YOK?

Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak kadro dışı bırakıldığı için kadroda yer almıyor. Bu konuya ilişkin olarak Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada," Profesyonel oyuncumuz Abdülkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ABDÜLKADİR PARMAK  NEDEN KADRO DIŞI KALDI ?

Trabzonspor'un Süper Ligin 36.haftasında Galatasaray ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçta Abdülkadir Ömür oyuna girmek istememiş ve takımın 23 Nisan'da yapılan antrenmanına alınmamıştı. Oyuncu bu sebeple kadro dışı bırakıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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