Trabzonspor'da Alanyaspor maçı biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
17 Şubat Pazar günü Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan mücadelenin bilet fiyatları şöyle: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.
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DHA
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