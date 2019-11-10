Trabzonspor'da Alexander Sörloth kafasına aldığı darbe ile hastaneye kaldırıldı

Süper Lig'in 11.haftasında Trabzonsor ile Alanyaspor karşılaştı ve bordo mavili takım Alanyaspor'u 1 - 0 mağlup etti. Fakat maçın uzatma dakikalarında üzücü bir olay yaşandı.

Süper Lig’in 11. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, golcü futbolcu Alexander Sörloth’un sakatlığı ile şok yaşadı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında kafasına bir darbe alan 23 yaşındaki Norveçli forvet sedye ile oyun dışına alındı.

Kafasına buz yapılan ve acı içinde kalan Sörtloth ambulansla hastaneye kaldırılırken son durumu hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Bordo mavili ekipte oyuna devam edemeyen Sörloth’un yerine Serkan Asan sahil olurken mücadele Trabzonspor’un 1-0’lık galibiyetiyle sona erdi.