Trabzonspor'da Andreas Cornelius, Galatasaray maçı öncesi sevindirdi!

UEFA Konferans Ligi play-off turunun ikinci maçında Roma ile karşılaşan Trabzonspor'da Andreas Cornelius talihsiz bir şekilde sakatlanarak maçı tamamlayamamıştı. Oyuncunun tedavisine hemen başlayan bordo mavililer Galatasaray maçına yetiştirmek için yoğun çaba harcadı. Milli takım maçı için ülkesine giden Danimarkalı golcü, İsrail ile oynana ve 5-0 kazandıkları maçta golünü atarak Trabzonspor camiasının yüreğine su serpti.

MORALLİ BİR ŞEKİLDE DÖNDÜ

Sakatlığını atlatarak golle dönmesi sonucu moralinin yerinde olduğu bilinen oyuncunun mutlu bir şekilde Trabzon'a geldiği ifade edildi. 28 yaşındaki golcü, pazar günü oynanacak Galatasaray mücadelesini sabırsızlıkla bekliyor. Milli takım performansıyla teknik heyetin yüzünü güldüren başarılı forvet, ilk 11'de görev verilmesi halinde hazır olacağının mesajını verdi.

KARARI ABDULLAH AVCI VERECEK

Teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçta Djaniny ile Cornelius arasında bir tercih yapacak. Fode Koita'nın pazar günü yedek kulübesinde olması beklenirken, deneyimli teknik adam diğer sakat oyuncuların durumuna göre bir ilk 11 sahaya sürecek. Trabzonspor'un çok şey beklediği Cornelius, imza törenindeki açıklamasında, "Büyük maçlardaki atmosferi görmek için büyük heyecan duyuyorum. Benim işim gol atmak ve bunun için sonuna kadar mücadele edeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER OYUNCULARIN DURUMU BEKLENİYOR

Roma maçında Cornelius'un yanı sıra Gervinho, Bruno Peres gibi oyuncular da sakatlık yaşamıştı. Bu oyuncuların sağlık durumunu da takip eden bordo mavili çalıştırıcı, sakat oyuncuların durumuna göre bir ilk 11 tercih edecek. Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Cornelius'un sakatlıklarını tamamen atlattığı, hocanın şans vermesi durumunda forma giyebilecekleri belirtildi. Öte yandan Gervinho'nun durumu ise maç günü belli olacak. Gervinho'nun forma giyememesi durumunda ise Djaniny'nin sağ kanatta görev alabileceği ifade ediliyor.