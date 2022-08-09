Trabzonspor'da ayrılık! Berat Özdemir, Ettifaq FC'ye transfer oldu! İşte bonservis bedeli...

Trabzonspor, milli futbolcu Berat Özdemir'in 2.5 milyon dolar bonservis ücreti karşılığında Ettifaq FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Trabzonspor'da ayrılık! Berat Özdemir, Ettifaq FC'ye transfer oldu! İşte bonservis bedeli...

Trabzonspor'un 2020- 2021 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Bordo mavili takımdan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir."

Bordo mavili forma altında 60 maça çıkan milli orta saha 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Trabzonspor'da ayrılık! Berat Özdemir, Ettifaq FC'ye transfer oldu! İşte bonservis bedeli... Trabzonspor'da ayrılık! Berat Özdemir, Ettifaq FC'ye transfer oldu! İşte bonservis bedeli... Trabzonspor'da ayrılık! Berat Özdemir, Ettifaq FC'ye transfer oldu! İşte bonservis bedeli...

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