Trabzonspor'da ayrılık! Berat Özdemir, Ettifaq FC'ye transfer oldu! İşte bonservis bedeli...

Trabzonspor'un 2020- 2021 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Berat Ayberk Özdemir'in Ettifaq FC'ye transfer olduğunu açıkladı.

Bordo mavili takımdan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir."

Bordo mavili forma altında 60 maça çıkan milli orta saha 1 gol attı, 1 asist yaptı.