Trabzonspor'da ayrılık! Ogenyi Onazi'nin yeni takımı belli oldu

Bordo Mavili ekipte Nijeryalı futbolcu Ogenyi Onazi ile yollar ayrıldı. Sakatlığı sebebiyle 1 seneye yakın Trabzonspor'dan ayrı kalan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ogenyi Onazi'nin alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedilecek.

Trabzonspor'un yollarını ayırdığı Onazi, Süper Lig takımlarından Denizlispor ile anlaşma sağladı.

OGENYİ ONAZİ KİMDİR?

Ogenyi Onazi 2012-13 sezonunda 28 ,2013-14 sezonunda 39, 2014-15 sezonunda 19, geçen sezon da 21 maça çıkan oyuncu, toplamda 7 gol kaydetti.

Orta sahada defansif olarak görev alan isim, Nijerya Milli Takımı ile de 25 maçta görev yaptı. 2013 yılında Afrika Uluslar Kupası şampiyonu olan Nijerya Milli Takımı'Nın önemli bir parçası olan oyuncu, Lazio kariyerinde de 2012-13 sezonunda İtalya Kupası zaferi yaşadı.

Onazi, Trabzonspor'da forma giyiyordu.