Trabzonspor'da Bakasetas son dakikadaki penaltıyı kaçırdı, turu zora soktu
Dün akşam UEFA Konferans Ligi maçına çıkan ve etkili bir performans ortaya koyan Trabzonspor, avantajı bir türlü koruyamadı. Maçta 3 kere öne geçen bordo mavililer rakibinin gollerine engel olmayınca karşılaşma berabere bitti. Yunan yıldız Anastasios Bakasetas ise son dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Molde'yi konuk etti. Maçta etkili oynayan ve birçok gol pozisyonuna giren bordo mavililer, kalesine gelen topları savuşturmakta zorluk yaşadı. Rakibinin neredeyse her geldiği pozisyon gol olunca, maç berabere bitti.
BAKASETAS SON NOKTAYI KOYAMADI
Maçta etkili bir futbol sergileyen ve iki de asistle oynayan Bakasetas, maçın yıldızı olma şansını kaçırdı. 90+5. dakikada Yusuf Sarı'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı çalındı. Topun başına geçen Yunan yıldız topu direğe nişanlayınca, avantaj elden kaçmış oldu.
TOPLAM 12 PENALTI KULLANDI
Anastasios Bakasetas, kariyerinde şu ana kadar 12 penaltı kullandı. Bu penaltıların 9'unu ağlara yollamayı başaran Yunan yıldız, 3 tanesini ise gole çeviremedi.
Bakasetas, Alanyaspor - Gençlerbirliği, Yunanistan - Kosova ve Trabzonspor - Molde maçlarındaki penaltı atışlarını değerlendiremedi.
HAMSİK NEDEN KULLANMADI?
Yıllarca İtalya'nın Napoli takımında forma giymiş ve ortaya koyduğu futbol kalitesiyle adından herkese söz ettirmiş Marek Hamsik'in penaltıyı kullanmaması ise akıllarda soru işareti bıraktı. Taraftarlar "neden Hamsik gibi bir futbolcu varken başkasına penaltı kullandırılıyor" eleştirilerinde bulundu.