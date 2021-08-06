Trabzonspor'da Bakasetas son dakikadaki penaltıyı kaçırdı, turu zora soktu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Molde'yi konuk etti. Maçta etkili oynayan ve birçok gol pozisyonuna giren bordo mavililer, kalesine gelen topları savuşturmakta zorluk yaşadı. Rakibinin neredeyse her geldiği pozisyon gol olunca, maç berabere bitti.

BAKASETAS SON NOKTAYI KOYAMADI

Maçta etkili bir futbol sergileyen ve iki de asistle oynayan Bakasetas, maçın yıldızı olma şansını kaçırdı. 90+5. dakikada Yusuf Sarı'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı çalındı. Topun başına geçen Yunan yıldız topu direğe nişanlayınca, avantaj elden kaçmış oldu.

TOPLAM 12 PENALTI KULLANDI

Anastasios Bakasetas, kariyerinde şu ana kadar 12 penaltı kullandı. Bu penaltıların 9'unu ağlara yollamayı başaran Yunan yıldız, 3 tanesini ise gole çeviremedi.

Bakasetas, Alanyaspor - Gençlerbirliği, Yunanistan - Kosova ve Trabzonspor - Molde maçlarındaki penaltı atışlarını değerlendiremedi.

HAMSİK NEDEN KULLANMADI?

Yıllarca İtalya'nın Napoli takımında forma giymiş ve ortaya koyduğu futbol kalitesiyle adından herkese söz ettirmiş Marek Hamsik'in penaltıyı kullanmaması ise akıllarda soru işareti bıraktı. Taraftarlar "neden Hamsik gibi bir futbolcu varken başkasına penaltı kullandırılıyor" eleştirilerinde bulundu.