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  3. Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor

Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. Haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasına kadrosunda bulunan 11 futbolcusundan mahrum olarak sahaya çıkacak.

Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor

Süper Lig'in 26. Haftasında Fatih Terim Stadı'nda 19:00'da karşılaşacak olan Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçını  hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor'da maç öncesi fazla olan eksikler dikkat çekiyor. Cezalı, sakat ve Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle 11 oyuncusu eksik olan Trabzonspor, buna rağmen ligde sıkıntılı günler geçiren rakibi karşısında maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

GALİBİYET SERİSİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Süper Lig'de son 6 maçını kazanan bordo-mavililer, Medipol Başakşehir'i mağlup etmesi halinde galibiyet serisini 7'ye yükselterek son 17 sezonun en iyi serisini yakalayacak.

Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor

7 OYUNCUNUN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF

Trabzonspor'da bu maç öncesi 7 oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktığı için bu karşılaşmada görev alamayacak. Abdülkadir Ömür ile Trondsen'in sakatlıkları devam ederken, Nijeryalı oyuncu Nwakaeme de kırmızı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Yaşadığı sakatlığın ardından dün takımla çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak'ın da kadroda yer alıp almayacağı bugün netlik kazanacak.

 

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