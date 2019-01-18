Trabzonspor’da basketbol altyapı faaliyetleri başlıyor

Trabzonspor Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu, bu hafta sonu itibariyle basketbol altyapı faaliyetlerine başlayacaklarını bildirdi.

Trabzonspor Amatör Branşlar ve Tesisler Koordinatörü Yusuf Hayırlıoğlu, 20 Ocak Pazar günü düzenlenecek törenle basketbol altyapı faaliyetlerine start verileceğini belirtti. Kulüp olarak basketbola büyük önem verdiklerini dile getiren Hayırlıoğlu, "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetici arkadaşlarımızın katılımıyla pazar günü yapacağımız törenle altyapı faaliyetlerine başlayacağız. Amatör Branşlar Koordinatörlüğü'müze bağlı olarak bu branşımızda Engin Kamber idari sorumlu, Osman Ekici ise başantrenör olarak görev yapacak. Can Çuvalcıoğlu, Yılmaz Karaosmanoğlu ve Mert Yeniçeri de yardımcı antrenörlerimiz olacak" şeklinde konuştu.

Kısa sürede oluşturulacak takımlarla bölgesel liglerde faaliyet göstereceklerini belirten Hayırlıoğlu, "Altyapımızda 120 sporcumuz bulunuyor. Oluşturacağımız kadrolarla U10, U12, U14, U16 ve U18 kategorilerinde müsabakalara katılacağız. Bu takımlarımızın kulübümüzün marka değerine yakışır şekilde mücadele edip, güzel sonuçlar elde edeceğine inanıyoruz" dedi.

Basketbol okulu faaliyetlerinin de başlayacağını kaydeden Hayırlıoğlu, "26 Ocak 2019 tarihinde başlayacak basketbol okulumuza 6-16 yaşları arasındaki çocuklar katılabilecek. Bu okul yıl boyunca devam edecek ve yıl sonunda yetenekli sporcular kulübümüzün bünyesine dahil edilecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA