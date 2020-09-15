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Trabzonspor'da Benik Afobe sesleri!

Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada bitiren Trabzonspor, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Birçok sıkıntıyla uğraşan bordo-mavililerde en büyük sorun forvet bölgesinde yaşanıyor. Sörloth'un yerine bir isim üzerinde çalışan yönetim, Benik Afobe ile ilgileniyor.

Trabzonspor'da Benik Afobe sesleri!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yakın oynayan ancak son haftalarda yaşadığı düşüş ile ligi 2. sırada bitiren Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun gol kralı Alexander Sörloth'un takımdan ayrılmasının artık kesinleştiği dönemde, forvet arayışlarını hızlandıran bordo-mavililer, Stoke City'de forma giyen Benik Afobe ile temas halinde. 

KİRALIK OLARAK GELİYOR

Bordo-mavililerin satın alma opsiyonlu kiralık olarak renklerine bağlamaya çalıştığı 27 yaşındaki golcü Trabzon'a davet edildi. Sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak Benik Afobe'nin Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor karşısında sahada olması bekleniyor.

Trabzonspor'da Benik Afobe sesleri!

İngiltere'de ilk olarak Arsenal'den Wolverhampton'a 2.5 milyon Euro'ya transfer olan Afobe için Bournemouth bir yıl sonra 13 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. 2018 yılında yeniden Wolverhampton'a dönen Kongolu için bu sefer ödenen bonservis bedel ise 11.5 milyon Euro oldu.

Son olarak 2019 yılında Championship ekibi Stoke City 13.5 milyon Euro bedelle Benik Afobe'yi kadrosuna kattı. Golcü oyuncu geçen sezonu kiralık olarak aynı ligdeki Bristol City'de tamamladı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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