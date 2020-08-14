Trabzonspor'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı!

Süper Lig'de takımlar yeni sezon hazırlıklarına başlamışken koronavirüs gerçeğiyle yüzleşmeye başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Trabzonspor'da bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır."

GALATASARAY'DA POZİTİF VAKA BİLDİRDİ

Galatasaray Spor Kulübünde, tatil dönüşü yapılan koronavirüs testleri sonucu, iki futbolcunun koronavirüse yakalandığı belirtildi. Koronavirüse yakalanan futbolcuların klinik şikayetinin bulunmadığı ve izolasyon sürecine başlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI YAYINLADI

Trabzonspor'da koronavirüs vakası çıkması sonucunda Fenerbahçe, geçmiş olsun mesajı yayınladı.

"Covid-19 testi pozitif çıkan Trabzonspor Kulübü'nün oyuncusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."